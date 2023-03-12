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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Известна сумма бонуса Абаскалю в случае победы «Спартака» и в РПЛ, и в Кубке России эксклюзив

12 Марта 2023 • 06:34 Комментировать

Испанский рулевой «Спартака» из Москвы Гильермо Абаскаль получит бонус в 1,5 млн евро в том случае, если ему удастся привести «красно-белых» и к чемпионству в РПЛ, и к победе в Кубке России. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что после вчерашней победы над «Факелом» в Москве (3:2) отставание «Спартака» от «Зенита» в турнирной таблице РПЛ сократилось на пять очков как минимум до сегодняшнего дня. Впереди – ещё 11 туров чемпионата России.

В Кубке России в рамках Пути РПЛ «Спартак» дважды встретится с крепким орешком – екатеринбургским «Уралом», первый поединок запланирован на 14 марта, это вторник. Ранее в феврале «красно-белые» на стадии четвертьфинала отправили в Путь регионов соседей из московского «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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