​Александр Мостовой: «Нравлюсь Салиховой как футболист и как мужчина»

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой в очередной раз высказался о Зарема Салиховой. Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна недавно назвала экс-президента «Локомотива» Ольгу Смородскую «Мостовым в юбке».

«Эх, не отпускает меня Зарема. Вот как сильно зацепил её внимание, ха-ха! Такое внимание не просто так - нравлюсь как футболист и как мужчина сто процентов, ха-ха», - высказался Мостовой, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Стоит сказать, что до ухода Леонида Федуна из управления «Спартаком» Зарема Салихова активно участвовала в жизни клуба.

​Смородская назвала Салихову эскортницей, супруга Федуна отреагировала