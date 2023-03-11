​Перед «Оренбургом» стоит задача по финишу в топ-5 РПЛ

Василий Еремякин, который занимает пост президента «Оренбурга», высказался о задаче, которая стоит перед командой.

«Перед командой стоит задача попытаться подняться выше, возможно, заскочить в пятерку. Считаю, что если всё будет нормально, такой вариант возможен», - высказался Еремякин, чьи слова приводит ТАСС.

На текущий момент «Оренбург» занимает седьмую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги. От пятого ЦСКА команда Марцела Лички отстаёт всего лишь на один зачётный балл, проведя при этом на игру больше.

Ближайший матч «Оренбург» проведёт 18 марта – против «Спартака» на своём поле.