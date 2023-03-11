​В «Оренбурге» высказались о будущем Лички

Действующий контракт главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички истекает по завершению нынешнего сезона. Василий Еремякин, занимающий пост президента оренбургского клуба, высказался о будущем чешского специалиста.

«У нас диалог состоялся. Клубом готовится предложение по условиям его личного контракта. В случае достижения консенсуса он будет подписан в ближайшее время», - сказал Еремякин, чьи слова передаёт ТАСС.

По словам Еремякина, срок нового контракта Марцела Лички может составить один год. По итогам предварительных переговоров стороны определили такой вариант как оптимальный.

На текущий момент «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Накануне команда Марцела Лички разнесла на выезде «Сочи» со счётом 4:0.