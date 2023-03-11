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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера рассказал, какое место занял бы «Зенит» в Серии А

11 Марта 2023 • 14:16 Комментировать

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о том, как бы выступил петербургский «Зенит» в итальянской Серии А.

«Зенит» мог бы войти в группу команд, которые борются за попадание в Лигу Европы и Лигу конференций - пятое-шестое место», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» четыре сезона подряд становился чемпионом России. В нынешнем розыгрыше подопечные Сергея Семака уверенно движутся к очередным золотым медалям. После 18 туров петербургский клуб набрал 45 очков и занимает первую строчку в таблице РПЛ, опережая ближайшего конкурента на восемь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Массимо Каррера
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