Каррера рассказал, какое место занял бы «Зенит» в Серии А

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о том, как бы выступил петербургский «Зенит» в итальянской Серии А.

«Зенит» мог бы войти в группу команд, которые борются за попадание в Лигу Европы и Лигу конференций - пятое-шестое место», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» четыре сезона подряд становился чемпионом России. В нынешнем розыгрыше подопечные Сергея Семака уверенно движутся к очередным золотым медалям. После 18 туров петербургский клуб набрал 45 очков и занимает первую строчку в таблице РПЛ, опережая ближайшего конкурента на восемь баллов.