Каррера рассказал, зачем придумали Fan ID

Итальянский тренер Массимо Каррера, приводивший к чемпионскому титулу московский «Спартак», поделился мнением о введении Fan ID в российском футболе.

«Я думаю, что Fan ID сделали ради безопасности болельщиков. В Италии тоже действует карта болельщика, и стадионы полные», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что паспорт болельщика начали оформлять с июля. Изначально Fan ID работала на пяти стадионах - в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря систему начали применять на всех аренах, принимающих игры Премьер-лиги.

По итогам 18 туров «Зенит» лидирует в РПЛ, вторым идет «Спартак», а третьим – «Ростов».