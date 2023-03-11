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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера оценил вероятность матча России против Италии

11 Марта 2023 • 13:20 Комментировать

Экс-главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался насчет возможного проведения товарищеского матча между сборными Италии и России.

«Согласилась бы сборная Италии провести матч со сборной России? Думаю, политическое вмешательство могло бы перешагнуть решение футбольных федераций», - приводятся слова итальянского специалиста на страницах «РБ Спорт».

Напомним, что в конце текущего месяца сборная России сыграет две товарищеские встречи. 23 марта подопечные Валерия Карпина встретятся на выезде с Ираном, а спустя несколько дней в родных стенах примут Ирак в родных стенах.

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Сборная Италии Сборная России Массимо Каррера
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