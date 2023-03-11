Стало известно, когда Кутепов вернётся в строй

Центральный защитник столичного «Торпедо» Илья Кутепов близок к возвращению в строй. Как стало известно журналистам «Спорт-экспресса», 29-летний футболист возобновит тренировки в общей командной группе в начале новой недели.

Таким образом, Кутепов не сможет помочь «автозаводцам» в предстоящем матче 19-го тура Премьер-лиги против екатеринбургского «Урала». Встреча состоится сегодня, 11 марта.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги защитник принял участие в семи матчах, в которых получил три желтые карточки и один раз был удален с поля.

По итогам 18 туров «Торпедо» занимает последнее место в таблице РПЛ.