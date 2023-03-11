Губерниев хочет увидеть баттл Салиховой против Смородской

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не остался в стороне от конфликта между Заремой Салиховой, являющейся женой экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, и бывшим президентом «Локомотива» Ольгой Смородской.

«Больше трэш-тока! Им нужно собирать какой-то Youtube-канал и в прямом эфире друг против друга фигачить. Удивительная история, молодцы! Я увлеченно сижу в восьмом ряду и наблюдаю», - приводит слова Дмитрия Metaratings.ru.

Напомним, что в эфире «Коммент.Шоу» Смородская назвала Салихову «эскортницей». В ответ Зарема оскорбила оппонентку, обозвав ее «спиртовой горелкой».