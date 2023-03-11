Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернышов: «Жду продолжения голевой феерии Дзюбы в Грозном»

11 Марта 2023 • 12:35 Комментировать

Экс-тренер столичного «Спартака» Дмитрий Чернышов поделился мыслями о предстоящем противостоянии между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги.

«Думаю, будет обилие забитых мячей, продолжения голевой феерии Дзюбы. Артем очень опасен, поэтому «Ахмату» надо быть с ним начеку», - приводит слова Чернышова Betonmobile.ru.

Напомним, что в предыдущем туре Премьер-лиги Дзюба оформил хет-трик в ворота «Ростова» (3:1).

Поединок «Ахмат» - «Локомотив» состоится сегодня, 11 марта, начало запланировано в 16:30 по столичному времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Андрей Чернышов Артём Дзюба Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.03.23 в 14:00
Торпедо Москва Торпедо Москва
Урал Урал
3.45 3.50 2.15
Видео
11.03.23 в 16:30
Спартак Москва Спартак Москва
Факел Факел
1.41 5.00 7.60
Видео
11.03.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.12 3.70 3.35
Видео
11.03.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Динамо Москва Динамо Москва
2.75 3.60 2.48
Видео
12.03.23 в 14:00
Зенит Зенит
Химки Химки
1.11 10.00 24.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Марта
13:21 · Россия. Премьер-лига
Каррера признался, что не смотрит РПЛ
13:20 · Россия. Премьер-лига
Каррера оценил вероятность матча России против Италии
13:12 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА вызван в сборную Чили
12:53 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Кутепов вернётся в строй
12:45 · Россия. Премьер-лига
Губерниев хочет увидеть баттл Салиховой против Смородской
12:35 · Россия. Премьер-лига
Чернышов: «Жду продолжения голевой феерии Дзюбы в Грозном»
12:26 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Локомотива» Сычёв рассказал о планах на будущее
12:23 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Спартаку» не нужно строить трагедию из-за ошибок Мешкова» 1
12:19 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Сочи» Терехов раскритиковал газон «Фишта»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Гранат надеется увидеть победу «Динамо» в игре с «Краснодаром»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Бубнов предсказал исход матча «Краснодар» - «Динамо»
11:58 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Если бы Тюкавин перешёл сейчас в ЦСКА или «Зенит», то болельщики «Динамо» разнесли бы стадион»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Спартак» - «Факел»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал прогноз на матч «Ахмат» - «Локомотив»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Маслов: «У Мозеса «уличный» лондонский акцент»
Все новости
Рекомендуем