Чернышов: «Жду продолжения голевой феерии Дзюбы в Грозном»

Экс-тренер столичного «Спартака» Дмитрий Чернышов поделился мыслями о предстоящем противостоянии между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги.

«Думаю, будет обилие забитых мячей, продолжения голевой феерии Дзюбы. Артем очень опасен, поэтому «Ахмату» надо быть с ним начеку», - приводит слова Чернышова Betonmobile.ru.

Напомним, что в предыдущем туре Премьер-лиги Дзюба оформил хет-трик в ворота «Ростова» (3:1).

Поединок «Ахмат» - «Локомотив» состоится сегодня, 11 марта, начало запланировано в 16:30 по столичному времени.