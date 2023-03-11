Экс-игрок «Локомотива» Сычёв рассказал о планах на будущее

Экс-форвард сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался относительно своих планов на будущее. Он отметил, что хотел бы оказывать помощь родному клубу.

«Что с моим будущим? Жду приглашений. У меня менеджерское образование ФИФА. Хочется помогать родному клубу. Если нет - буду заниматься другими вещами», - цитирует Дмитрия издание Sport24.

Напомним, что Сычёв объявил о завершении игровой карьеры в 2015 году. Большую часть своей карьеры нападающий провел в «Локомотиве». За «железнодорожников» Дмитрий сыграл 267 поединков, в которых забил 92 мяча и сделал 38 ассистов.