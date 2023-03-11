Бубнов предсказал исход матча «Краснодар» - «Динамо»

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром». Своим мнением по этому матчу поделился бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов.

«1:1. Встречаются две команды, показывающие приблизительно одинаковый уровень игры. Логично предположить, что тут будет ничья», - приводятся слова Александра на станицах Sportbox.

Поединок состоится на стадионе в Краснодаре сегодня, 11 марта. Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.