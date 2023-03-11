Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов дал прогноз на матч «Спартак» - «Факел»

11 Марта 2023 • 11:56 Комментировать

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между московским «Спартаком» и воронежским «Факелом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.

«3:0. «Спартак» после ничейной игры с «Уралом» обрушит всю мощь атак на воронежскую команду. «Факелу» будет тяжело выстоять на гостевом поле против «красно-белых», - передает слова эксперта издание Sportbox.

Матч «Спартак» - «Факел» состоится в субботу, 11 марта, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Александр Бубнов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.03.23 в 14:00
Торпедо Москва Торпедо Москва
Урал Урал
3.45 3.50 2.15
Видео
11.03.23 в 16:30
Спартак Москва Спартак Москва
Факел Факел
1.41 5.00 7.60
Видео
11.03.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.12 3.70 3.35
Видео
11.03.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Динамо Москва Динамо Москва
2.75 3.60 2.48
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Марта
12:35 · Россия. Премьер-лига
Чернышов: «Жду продолжения голевой феерии Дзюбы в Грозном»
12:26 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Локомотива» Сычёв рассказал о планах на будущее
12:23 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Спартаку» не нужно строить трагедию из-за ошибок Мешкова»
12:19 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Сочи» Терехов раскритиковал газон «Фишта»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Гранат надеется увидеть победу «Динамо» в игре с «Краснодаром»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Бубнов предсказал исход матча «Краснодар» - «Динамо»
11:58 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Если бы Тюкавин перешёл сейчас в ЦСКА или «Зенит», то болельщики «Динамо» разнесли бы стадион»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Спартак» - «Факел»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал прогноз на матч «Ахмат» - «Локомотив»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Маслов: «У Мозеса «уличный» лондонский акцент»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Маслов: «Факел» играет осторожно и ждёт ошибок соперника»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Смородская - о переходе в АФК: «Какая Азия? Не смешите людей» 1
11:25 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: «Бердыев в раздевалке сказал нам, что нужно сделать выводы»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Хомуха - о Fan ID: «Нужно вернуть болельщиков на трибуны, клубы испытывают проблемы»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Спартак» должен обыгрывать «Факел»
Все новости
Рекомендуем