Бубнов дал прогноз на матч «Спартак» - «Факел»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между московским «Спартаком» и воронежским «Факелом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.

«3:0. «Спартак» после ничейной игры с «Уралом» обрушит всю мощь атак на воронежскую команду. «Факелу» будет тяжело выстоять на гостевом поле против «красно-белых», - передает слова эксперта издание Sportbox.

Матч «Спартак» - «Факел» состоится в субботу, 11 марта, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.