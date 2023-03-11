Бубнов сделал прогноз на матч «Ахмат» - «Локомотив»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а в данный момент футбольный аналитик Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 18-го тура Премьер-лиги между грозненским «Ахматом» и столичным «Локомотивом».

«1:2. Если «железнодорожники» покажут такой же футбол, как в игре с «Ростовом», то матч в Грозном может принести им очки. Сейчас «Локомотиву» нужно выбираться из зоны стыковых матчей», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Ахмат» - «Локомотив» состоится сегодня, 11 марта, и начнется в 16:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.