Смородская - о переходе в АФК: «Какая Азия? Не смешите людей»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась касательно потенциального перехода Российского футбольного союза из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

«Какая Азия, о чем вы? Вы знаете, кто в Азии играет? На любом самолете это нереальные перелеты. А потом они радостно прилетят к нам зимой, когда у нас минус 10. Не смешите людей!», - заявила Смородская в эфире «Коммент.Шоу» на ютубе.

Напомним, что совместным решением ФИФА и УЕФА российские сборные и клубы были отстранены от официальных турниров на неопределенный срок. В связи с этим в РФС начал обсуждаться возможный переход под эгиду Азиатской конфедерации футбола.