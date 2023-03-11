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Хомуха - о Fan ID: «Нужно вернуть болельщиков на трибуны, клубы испытывают проблемы»

11 Марта 2023 • 11:24 Комментировать

Бывший наставник молодежной сборной России Дмитрий Хомуха, который в настоящий момент работает в «Калуге», рассказал о своем отношении к паспорту болельщика (Fan ID).

«Нужно вернуть болельщиков на трибуны! Зрители не приходят в том количестве, в котором могли бы. И из-за этого клубы испытывают финансовые проблемы. Потому что нет еврокубков», - приводит слова специалиста издание Sport24.

Паспорт болельщика начали оформлять с июля. Изначально система работала на пяти аренах - в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих поединки чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Хомуха
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