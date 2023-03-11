Смородская ответила на выпад Салиховой

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова Заремы Салиховой в свой адрес. Жене Леонида Федуна не понравилось, что Смородская назвала ее «эскортницей» в эфире «Коммент.Шоу» и жестко ответила.

«За что она меня хочет притянуть? Я процитировала ее же слова про эскортницу. Даже не хочу комментировать этот бред, который она наговорила. Угрозы судом от Заремы просто смешны», - передает слова Смородской издание Sport24.

Салихова: «Смородская - это Мостовой в юбке, спиртовая горелка»