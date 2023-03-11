Салихова: «Смородская - это Мостовой в юбке, спиртовая горелка»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, в жесткой форме высказалась в сторону экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской. Ранее Смородская назвала Салихову «эскортницей» в эфире «Коммент.Шоу» на ютубе.

«Смородская - это Мостовой в юбке. Она постоянно лепит невпопад. Женщина - огонь, вернее, спиртовая горелка. Она ответит за брехунство», - приводит слова Заремы издание Metaratings.ru.

Напомним, что в последние годы Салихова активно участвовала в управлении столичным «Спартаком». Леонид Федун передал свои акции «красно-белых» компании «Лукойл» в августе прошлого года.