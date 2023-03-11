Слуцкий назвал лучший футбольный стадион мира - он находится в России

Экс-главный тренер московского ЦСКА, казанского «Рубина» и сборной России Леонид Слуцкий рассказал, какой стадион считает лучшим в мире. Примечательно, что эта арена находится в РФ.

«Лучший стадион? Считаю лучшим стадион в Краснодаре», - заявил специалист в эфире «Коммент.Шоу» на ютубе.

Напомним, что краснодарский стадион был открыт в 2016 году. Футбольная арена вмещает порядка 35 тысяч болельщиков.

Ближайший матч на «Краснодар Арене» состоится сегодня, 11 марта. В рамках 18-го тура Премьер-лиги «Краснодар» встретится со столичным «Динамо». Перед этой игрой хозяева занимают девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.