Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Созин – о Fan ID: «Это какой-то геноцид против футбола» эксклюзив

11 Марта 2023 • 11:00 Комментировать (1)

Футбольный эксперт Дмитрий Созин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» раскритиковал систему электронного паспорта болельщика, назвав это геноцидом против российского футбола.

«Я разговаривал с руководителями фанатского движения. Они мне сказали: «Нам сейчас дадут Fan ID, а потом без объяснения причин не пустят на футбол». Это будет так. А второй момент, мы убираем огромное количество людей из футбола. У меня есть ложа. Раньше я мог пригласить их, 12 человек. Сейчас я не могу так сделать, мне нужно заранее за неделю сказать, кто пойдёт. Мне дадут вместо пропусков билет, мне их нужно через почту на почту отсылать. Мы на футбол идём, на праздник! Зачем мне устраивать IT-технологию с билетом?! Ну тогда не пойдём на футбол.

Почему в хоккее нет Fan ID? Там меньше людей ходят? Что это такое? Какой-то геноцид против футбола! У меня нет объяснения. Сейчас камеры могут рассмотреть количество волос на голове. Когда были скандалы? Это надуманная история!» - сказал Созин.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Созин РПЛ fan id
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Антидыня
11 Марта 2023 в 11:34
Абсолютно верно. Футболом руководят люди далёкие от футбола!!!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.03.23 в 14:00
Торпедо Москва Торпедо Москва
Урал Урал
3.45 3.50 2.15
Видео
11.03.23 в 16:30
Спартак Москва Спартак Москва
Факел Факел
1.41 5.00 7.60
Видео
11.03.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.12 3.70 3.35
Видео
11.03.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Динамо Москва Динамо Москва
2.75 3.60 2.48
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Марта
11:50 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал прогноз на матч «Ахмат» - «Локомотив»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Маслов: «У Мозеса «уличный» лондонский акцент»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Маслов: «Факел» играет осторожно и ждёт ошибок соперника»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Смородская - о переходе в АФК: «Какая Азия? Не смешите людей» 1
11:25 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: «Бердыев в раздевалке сказал нам, что нужно сделать выводы»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Хомуха - о Fan ID: «Нужно вернуть болельщиков на трибуны, клубы испытывают проблемы»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Спартак» должен обыгрывать «Факел»
11:20 · Россия. Премьер-лига
Смородская ответила на выпад Салиховой
11:15 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Смородская - это Мостовой в юбке, спиртовая горелка»
11:09 · Россия. Премьер-лига
Камоцци уверен в победе «Спартака» над «Факелом»
10:41 · Россия. Премьер-лига
Еремякин: «Оренбург» близок к выкупу Мансильи»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Маслов: «Общались с Дуарте на языке жестов»
10:26 · Россия. Премьер-лига
Маслов подтвердил, что хотел уйти из «Спартака»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Чепчугов: «Как верно выстраивать систему в ЦСКА определённо точно знают лучше меня»
09:48 · Россия. Премьер-лига
Попов - об Агаларове: «В РПЛ он сейчас вряд ли кому-то нужен»
Все новости
Рекомендуем