Футбольный эксперт Дмитрий Созин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» раскритиковал систему электронного паспорта болельщика, назвав это геноцидом против российского футбола.

«Я разговаривал с руководителями фанатского движения. Они мне сказали: «Нам сейчас дадут Fan ID, а потом без объяснения причин не пустят на футбол». Это будет так. А второй момент, мы убираем огромное количество людей из футбола. У меня есть ложа. Раньше я мог пригласить их, 12 человек. Сейчас я не могу так сделать, мне нужно заранее за неделю сказать, кто пойдёт. Мне дадут вместо пропусков билет, мне их нужно через почту на почту отсылать. Мы на футбол идём, на праздник! Зачем мне устраивать IT-технологию с билетом?! Ну тогда не пойдём на футбол.

Почему в хоккее нет Fan ID? Там меньше людей ходят? Что это такое? Какой-то геноцид против футбола! У меня нет объяснения. Сейчас камеры могут рассмотреть количество волос на голове. Когда были скандалы? Это надуманная история!» - сказал Созин.