31-летний российский полузащитник Евгений Башкиров, известный по выступлениям за «Томь», «Крылья Советов», «Рубин» и польский «Заглембе», продолжит карьеру в клубе чемпионата Финляндии – «Ваасан Паллосеура». О сделке сообщает портал Transfermarkt, контракт россиянин подписал с новой командой до конца 2024 года.

Напомним, что Башкиров – воспитанник питерской школы футбола, он является выпускником академии «Зенита», однако за основной состав «сине-бело-голубых» хавбек так и не сыграл.

Transfermarkt оценивает россиянина в 350 тыс. евро, c 2020 по 2022 год Башкиров выступал в чемпионате Польши в составе «Заглембе» из города Любин.