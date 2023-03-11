Шунин – о матчах сборной России: «Будут непростые игры»

Голкипер сборной России Антон Шунин поделился мыслями о своём вызове в национальную команду и оценил соперников сборной в грядущих мартовских контрольных матчах – это сборные Ирана и Ирака.

«Делал всё возможное для того, чтобы снова оказаться в сборной России, поэтому очень рад вызову в команду. Теперь осталось попасть в окончательный состав, игры нас ожидают непростые», - цитирует Шунина «Матч ТВ».

Напомним, что в расширенный состав сборной России тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным включил аж 41 футболиста, шесть из которых – голкиперы. Вместе с 35-летним Шуниным в сборной оказались вратари Александр Селихов, Сергей Песьяков, Матвей Сафонов, Илья Помазун и Сослан Джанаев.