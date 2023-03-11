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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов сравнил Дзюбу с Ибрагимовичем

11 Марта 2023 • 04:24 Комментировать

Бывший лучший футболист России Андрей Тихонов считает, что опытный и рослый Артем Дзюба оказывает на «Локомотив» такое же благотворное влияние, как и Златан Ибрагимович на «Милан». Он ждет, что свои лидерские качества присоединившийся к «Локомотиву» в феврале Дзюба проявит и в следующем матче команды против «Ахмата».

- Дзюба — это как Ибрагимович в «Милане»: он оказывает огромный мотивационный эффект на команду, даже если не забивает голы. А тут он еще и забивает. «Локо» будет очень заряжен на победу. Но «Ахмат» — это сложный противник, - цитирует слова Тихонова Metaratings.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Андрей Тихонов Артём Дзюба
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