Тихонов сравнил Дзюбу с Ибрагимовичем

Бывший лучший футболист России Андрей Тихонов считает, что опытный и рослый Артем Дзюба оказывает на «Локомотив» такое же благотворное влияние, как и Златан Ибрагимович на «Милан». Он ждет, что свои лидерские качества присоединившийся к «Локомотиву» в феврале Дзюба проявит и в следующем матче команды против «Ахмата».

- Дзюба — это как Ибрагимович в «Милане»: он оказывает огромный мотивационный эффект на команду, даже если не забивает голы. А тут он еще и забивает. «Локо» будет очень заряжен на победу. Но «Ахмат» — это сложный противник, - цитирует слова Тихонова Metaratings.ru.