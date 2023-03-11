Колыванов: «Динамо» играет отрезками, вроде ничего, а потом - бах! - провал»

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов считает, что бело-голубые в нынешнем сезоне играют очень нестабильно. Между «Спартаком» и «Динамо» в нынешнем сезоне Колыванов отдает явное предпочтение «Спартаку», хотя еще год назад все было как раз наоборот - «Динамо» боролось даже за чемпионский титул, а «Спартак» болтался в начале второй половины турнирной таблицы российского чемпионата.

- Красно-белые в этом году смотрятся очень хорошо, приятно за ними наблюдать. А «Динамо» играет какими-то отрезками: то вроде ничего, а потом — бах — и какой-то провал, - цитирует слова Колыванова «РБ Спорт».