Губерниев: «Химки» можно переименовать в «Спартак-позорный»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о подмосковных «Химках» на фоне скандала с главным тренером команды Спартаком Гогниевым. Ранее сообщалось, что специалист едва не подрался со своими подопечными.

«Клуб можно смело переименовать в «Спартак‑позорный» или «Позорный Спартак из Химок». Новое название команды не имеет ничего общего со славной историей «Спартака» из Москвы», - передает слова Губерниева «Матч ТВ».

После 18 туров чемпионата России «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице. Следующий матч подмосковная команда сыграет на выезде против петербургского «Зенита».