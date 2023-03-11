​Смородская назвала Салихову эскортницей, супруга Федуна отреагировала

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», в новом выпуске программы «Коммент.Шоу» высказалась о Зареме Салиховой. Смородская назвала супругу бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна эскортницей.

«Она эскортница. Она официально это в газете написала, в интервью. «Я бывшая эскортница. Только умная», - рассказывала Смородская.

Зарема Салихова отреагировала на слова экс-президента «Локомотива». Ответ тоже получился достаточно резким.

«Бабка поплыла и приплыла. Она таяла от Карпина, когда он был гендиректором «Спартака», поэтому он с лёгкостью сгружал ей неликвид за приличные деньги. Это всё, что надо знать о ней как о специалисте», - сказала Салихова, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что в последние годы Зарема Салихова принимала активное участие в управлении «Спартаком». Леонид Федун передал свои акции московского клуба компании «Лукойл» в августе.