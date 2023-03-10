Гершензон: «Чемпионат России и был-то неважный, а сейчас ещё хуже»

Известный израильский агент Яков Гершензон высказался о качестве современного российского футбола.

«Я внимательно слежу за чемпионатом России, что вам сказать? Он и был-то неважный, а сейчас ещё хуже. Очень жалко», - приводит слова Гершензона «Чемпионат».

В данный момент лидером Российской премьер-лиги является петербургский «Зенит», главными его преследователями – столичный «Спартак» и «Ростов».

В зоне прямого вылета после 18 туров оказались подмосковные «Химки» и московское «Торпедо».

На сегодняшний день российские клубы не имеют возможности принимать участие в международных соревнованиях.