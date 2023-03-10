Гживиньска – об игре с «Крыльями Советов»: «Первый тайм был сложным»

Полузащитница петербургского «Зенита» Габриэла Гживиньска прокомментировала победу своей команды в поединке с «Крыльями Советов» (5:0).

«Первый тайм был сложным. В перерыве тренеры подсказали, что надо поменять, что сделать лучше. Вот в общем-то и всё», - сказала Гживиньска «Матч ТВ».

Спортсменка заявила, что вся «сине-бело-голубая» команда с нетерпением ждала проведения данного матча, однако теперь он окончен, причём с очень, если не сказать больше, приемлемым результатом, поэтому всё внимание коллектива сейчас направлено на приближающийся выездной матч с «Краснодаром».