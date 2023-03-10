Гживиньска рассказала о сюрпризе мужского «Зенита» восьмого марта

Полузащитница петербургского «Зенита» Габриэла Гживиньска рассказала о ситуации, произошедшей восьмого марта.

«Абсолютно ничего не знали о том, что первая мужская команда придёт к нам и сделает такой подарок. Было очень приятно. Я очень рада!» - Заявила Гживиньска «Матч ТВ».

Мужская команда «сине-бело-голубых» в полном составе поздравила женскую с Международным женским днём перед тренировкой.

Габриэла Гживиньска перешла в коллектив с берегов Невы в начале позапрошлого года, в чемпионате России дебютировала 14 марта 2021 года.

В составе петербуржцев спортсменка неоднократно занимала призовые места национального соревнования.