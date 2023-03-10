Шамкин: «Пошёл под Калешина в «Балтику»

Двукратный чемпион России в составе петербургского «Зенита» Даниил Шамкин рассказал о причинах перехода в калининградскую «Балтику».

«Пошёл под Калешина в «Балтику». Посоветовался с родителями, с тренерами «Зенита», все поддержали такое решение», - приводит слова спортсмена «Спорт День За Днём».

Футболист заявил, что в процессе перехода в состав «балтийцев» совершенно чётко отдавал себе отчёт в профессионализме тренера и его умении работать с молодыми спортсменами.

«Мне нравилось, как он видит футбол, у него неуступчивый характер», - добавил 20-летний воспитанник академии «Зенита».