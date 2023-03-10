Депутат Госдумы, бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал высказывание бывшего игрока «Спартака» и «Краснодара» Ари о том, что он хочет стать депутатом в Госдуме.

«Придерживаюсь мнения логичности и последовательности в развитии профессиональных навыков любого человека.

Если спортсмен большую часть времени посвящал изучению юридических, политических, социологических наук, успел между тренировками поднатореть в государственном управлении, то, конечно, из него выйдет достойный представитель законодательного собрания. Но если основное время занимал тренировочный процесс, то лучше поразмыслить о карьере детского тренера. Тренировочный опыт бывшего спортсмена просто некому перенимать в Госдуме, а вот подрастающему поколению была бы от заслуженных спортсменов на своих местах большая польза», - сказал Терюшков.

Напомним, что ранее Ари высказался о желании поработать депутатом.