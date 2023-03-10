Карадениз: «Рубин» обязан играть в РПЛ»

Экс-игрок «Рубина» Гёкдениз Карадениз высказался о возможном возвращении казанского клуба в РПЛ в текущем сезоне.

«Я считаю, что перестановки в руководстве и тренерском штабе пойдут на пользу «Рубину». Такой клуб обязан играть в РПЛ, нужно возвращаться туда уже в этом году. Никогда не мог бы подумать, что «Рубин» вообще может вылететь из РПЛ», — цитирует Карадениза «Бизнес Online».

Бывший футболист признался, что «Рубин» будет для него любимым клубом при любых обстоятельствах, такая команда должна быть в верхней части турнирной таблицы в РПЛ.

Напомним, Карадениз выступал за казанскую команду с 2008 по 2018 год.

После 21 тура «Рубин» занимает второе место в Первой лиге, набрав 40 очков.