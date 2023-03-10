В Ульяновске был задержан фанат, который бросил на поле банан в недавнем кубковом матче между местной «Волгой» и «Зенитом». В сети теперь появилось видео, на котором хулиган отвечает на вопросы сотрудника правоохранительных органов.

По словам болельщика, он не имел никакого злого умысла при броске банана с трибуны.

«В стадном чувстве я видел, что бросали на поле снежки болельщики «Зенита», и на эмоциях я тоже бросил посторонний предмет, которым оказался банан. Сожалею о содеянном. Я поступил неправильно, на эмоциях», - сказал фанат.

Напомним, что «Зенит» разгромил «Волгу» на выезде со счётом 3:0 и пробился во второй этап нижней сетки четвертьфинала Кубка России.