Гаджиев – о хет-трике Дзюбы в матче с «Ростовом»: «Никто не ожидал, что Артём Дзюба так ворвётся в РПЛ»

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился своим мнением о хет-трике нападающего Артёма Дзюбы в матче 18-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова», который завершился победой «железнодорожников» со счётом 3:1.

«Как мне кажется, никто не ожидал, что Артём Дзюба так ворвётся в РПЛ. У него за всю карьеру подобных серий было не так уж много. Нельзя говорить, что это случайность, потому что Артём – хороший форвард. Также не стоит думать, что это закономерность», – считает Гаджиев, слова которого приводит издание «Чемпионат».

Напомним, что в зимнее трансферное окно 34-летний нападающий подписал контракт с московским клубом. Соглашение действует до конца нынешнего сезона.

До этого Дзюба играл за турецкий «Адана Демирспор», в составе которого провёл 5 матчей и забил 1 гол.