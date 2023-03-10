​Стартовал женский чемпионат России, «Зенит» крупно победил

В пятницу стартовал женский чемпионат России по футболу. В первой игре турнира «Зенит» разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:0. Ана Диас и Габриэла Гживиньская оформили по дублю, а ещё один гол на свой счёт записала Вероника Куропаткина.

Женская команда «Зенита» была основана в начале 2020 года. В прошлом сезоне она стала чемпионом России впервые. За весь прошлый чемпионат «Зенит» потерпел всего лишь одно поражение.

Добавим, что самой титулованной командой в истории женского футбола в России является «Звезда-2005» из Перми. Они становилась чемпионом страны шесть раз.