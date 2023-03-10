Гунько: «Fan ID не отменят»

Наставник «Урарту» Дмитрий Гунько ответил на вопрос, могут ли отменить специальный паспорт болельщика (Fan ID).

«Я думаю, что Fan ID не отменят. Закон есть закон, и все законы в нашем государстве надо исполнять. Как будет дальше, не знаю», — приводит слова Гунько портал «РБ Спорт».

Специалист считает, что через какое-то время процедуру получения Fan ID упростят, возможно, будут его выдавать вместе с билетом.

Напомним, специальный паспорт болельщика был введен в начале сезона-2022/23 на пяти стадионах Российской премьер-лиги, а с 1 января 2023 года Fan ID действует на всех аренах страны.