Рианчо: «Промес — лучший игрок Премьер-лиги, он проводит отличный сезон»

В прошлом наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился своим мнением относительно игры Квинси Промеса в нынешнем сезоне, оценив вклад футболиста в успехи «красно-белых».

«Промес проводит отличный сезон. Он — лучший игрок Премьер-лиги. Многие сомневались после его возвращения в «Спартак», но только не я. Один журналист как-то мне сказал, что Промес приехал в Россию за деньгами. Считаю, что это не так. Промес бьётся за спартаковскую эмблему, а не ради миллионов евро», — считает Рианчо, речь которого процитировало издание «РБ Спорт».

В 17 матчах Российской премьер-лиги в нынешней кампании Промес сумел забить 14 голов, а также записать на свой счёт 6 результативных передач.

После 18 туров московская команда набрала 37 очков, что позволяет клубу занимать второе место в турнирной таблице чемпионата России.

На первой позиции расположился петербургский «Зенит», в активе которого 45 баллов.