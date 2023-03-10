Канчельскис: «Чем больше российских футболистов будет играть в Европе, тем лучше будет для сборной России»

В прошлом игрок национальной сборной России Андрей Канчельскис высказал своё мнение о потенциальном переходе российского полузащитника Далера Кузяева в европейский клуб.

«Возможный переезд Кузяева в европейский клуб не откроет окно в зарубежные чемпионаты для других российских футболистов. Как к нам относились, так и будут относиться дальше. Для Кузяева будет хорошо уехать в Европу. Окно заграницу уже давно пробито, наши игроки уже играли в зарубежных чемпионатах. Повторюсь, что чем больше российских футболистов будет играть в Европе, тем лучше будет для сборной России», — заявил Канчельскис Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Кузяев сыграл в 14 матчах Российской премьер-лиги в составе петербургского «Зенита». Далер забил 5 голов и записал на свой счёт 3 результативных передачи.

Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга действует до июня 2023 года.