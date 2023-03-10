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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Уровень нашего футбола очень сильно упал»

10 Марта 2023 • 17:24 Комментировать

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился своим мнением по поводу уровня российского футбола в данный момент, сравнив прошлое и нынешнее поколение игроков.

«Раньше в России было другое поколение, были классные футболисты. Нас приглашали в европейские чемпионаты, хотели видеть в своих командах. Уровень нашего футбола очень сильно упал. Сейчас любой переезд российского футболиста заграницу — это большой плюс для отечественного футбола, потому что надо двигаться дальше и восстанавливать те традиции, которые у нас были», — сказал Канчельскис в интервью Metaratings.ru.

Напомним, что на данный момент за итальянский «Торино» выступает российский полузащитник Алексей Мирачнук, а за французский «Монако» успешно проводит уже пятый по счёту сезон Александр Головин.

Сам Канчельскис за время своей карьеры выступал за многие европейские клубы. Наибольшее количество игр Андрей провёл за «Манчестер Юнайтед», в составе которого провёл 149 матчей, отличившись в них 34 голами.


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Евро-Футбол.Ру,
Монако Торино Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис Алексей Миранчук Александр Головин
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