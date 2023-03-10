​Селюк оскорбил экс-игрока «Спартака» Ари

Агент Дмитрий Селюк обрушился с критикой на бывшего футболиста «Спартака» Ари. Последний недавно заявил о желании в будущем стать депутатом Госдумы.

«Когда такие дебилы, как Ари, заявляют про такие вещи, это говорит о том, что наши люди иногда хотя бы читали «Колобка», а этот даже картинки не смотрел. Понимаете, насколько он глупый?» - сказал Селюк, чьи слова приводит Vprognoze.

По мнению Селюка, Ари специально «несёт ахинею», чтобы люди про него не забывали.

Отметим, что позже Ари сообщил о желании стать депутатом не в России, а в Бразилии.

Как известно, Ари имеет российский паспорт. В конце осени 2018 года форвард даже поучаствовал в двух матчах за сборную России. Результативными действиями в них Ари не отмечался.