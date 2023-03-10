Ари уточнил свои слова о желании податься в политику

Экс-игрок «Спартака» Ари в последнее время отметился несколькими громкими заявлениями. Так, Ари поддержал систему Fan ID, а также заявил о желании податься в политику. Футболист уточнил свои слова. Оказывается, он желает в будущем стать депутатом не в России, а в Бразилии.

«Я хотел бы стать депутатом в Бразилии, а не в России. В России это было бы сложно сделать», - сказал Ари ТАСС.

Напомним, что Ари имеет российский паспорт. В 2018 году он даже принял участие в двух матчах сборной России – против Германии и Швеции. Ари тогда суммарно провёл на поле 68 минут, но не отметился результативными действиями.