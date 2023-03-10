​«Крылья Советов» оштрафовали за прохождение через микст-зону не в полном составе

После поражения от «Динамо» в матче 18-го тура чемпионата России «Крылья Советов» не в полном составе прошли через микст-зону с журналистами. Как следствие, самарскому клубу придётся заплатить штраф. Об этом журналистам рассказал Артур Григорьянц, который является главой Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

«Как указано в рапорте делегата матча, после окончания игры футболисты «Крыльев Советов» прошли через микст‑зону не в полном составе. За данное нарушение «Крылья» оштрафованы на 50 тысяч рублей», - рассказал Григорьянц, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Ближайший матч «Крылья Советов» проведут в воскресенье, 12 марта, - против ЦСКА на поле соперника. На текущий момент самарская команда располагается на 11-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.