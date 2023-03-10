«Спартак» наказали за брошенную с трибуны зажигалку

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наказал «Спартак» за поведение фанатов клуба во время матча Премьер-лиги против «Урала». Так, клуб выплатит 50 тысяч рублей за зажигалку, которая была брошена с трибуны в направлении члена судейской бригады. Кроме того, «Спартак» оштрафован на 80 тысяч рублей на оскорбительные выкрики болельщиков.

Напомним, что матч между «Спартаком» и «Уралом» завершился вничью со счётом 2:2. Теперь команда Гильермо Абаскаля готовится к игре против «Факела». На текущий момент «красно-белые» занимают в таблице Премьер-лиги второе место. Их отставание от «Зенита» измеряется восемью очками.