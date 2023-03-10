Бушманов: «Федотов может уйти из ЦСКА уже весной»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался относительно будущего главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. В первом матче Премьер-лиги после зимнего перерыва «армейцы» на выезде потерпели поражение от «Сочи» со счетом 0:2.

«В топ-клубах все зависит от результата. Поэтому, если ЦСКА будет показывать плохой футбол, то. Федотов может уйти из клуба уже весной», - приводит слова эксперта Metaratings.ru.

После 18 туров Премьер-лиги ЦСКА набрал 29 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Ближайший поединок подопечные Федотова сыграют на «ВЭБ Арене» против самарских «Крыльев Советов».