Игрок «Зенита» мог стать одноклубником Роналду

Голкипер петербургского «Зенита» Даниил Одоевский мог продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Заинтересованность в услугах футболиста проявлял «Аль-Наср», за который выступает звездный португальский нападающий Криштиану Роналду. Об этом в беседе со Sports.ru рассказал агент Герман Ткаченко.

По словам Ткаченко, «Аль-Наср» рассматривал кандидатуру россиянина в связи с травмой Давида Оспины и отказом от трансфера Кейлора Наваса. Клуб хотел арендовать Даниила на полгода, но такие условия не устроили сторону россиянина.

В этом сезоне РПЛ Одоевский провел четыре матча в Премьер-лиге, в которых пропустил один мяч.