В главных слухах недели вы узнаете, почему Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону», каких двух топ-игроков рассчитывает подписать летом «Реал», и где продолжит тренерскую карьеру Зинедин Зидан. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Месси вернётся в «Барселону»

Слухи о будущем Лионеля Месси никуда не деваются, а после неудачи «ПСЖ» в Лиге чемпионов их может стать ещё больше. Некоторые инсайдеры утверждают, что менять клуб ближайшим летом звёздный аргентинец не планирует. Впрочем, появляется и другая информация. Месси якобы может снова примерить на себе футболку «Барселоны». Дело в том, что сам футболист и его семья хотят вернуться в город Барселона, где им было значительно комфортнее, чем сейчас в Париже. Именно поэтому Лео рассматривает вариант со своим камбэком на «Камп Ноу». Поговаривают, что всё будет зависеть от платежеспособности «Барсы».

Почему Дзюбу не вызвали в сборную России

В начале недели был обнародован расширенный список игроков, которых отобрал в сборную России Валерий Карпин. В списке не оказалось форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы, хотя в своём первом матче Премьер-лиги за «Локомотив» футболист блеснул, записав на свой счёт хет-трик. Если верить информации из СМИ, Карпин не вызвал Дзюбу не из-за давней обиды, а из-за возраста. В настоящий момент тренерский штаб российской национальной команды не рассматривает 34-летнего Дзюбу как кандидата.

«Реал» готовит два сумасшедших трансфера

Всё идёт к тому, что летом в «Реале» произойдёт перестройка – по крайней мере, точечная. По слухам, мадридский гранд готовит два сумасшедших трансфера. Переехать на «Сантьяго Бернабеу» могут полузащитник Джуд Беллингем и нападающий Эрлинг Холанн. Что касается Беллингема, то есть информация, что «сливочные» уже договорились с 19-летним англичанином о контракте. Теперь мадридскому клубу важно согласовать сумму сделки с «Боруссией». «Шмели» якобы хотят 150 миллионов евро, но «сливочные» будут пытаться снизить цену в ходе переговоров.

В ситуации с Эрлингом Холанном договориться может быть ещё сложнее – всё-таки «Манчестер Сити» подписал норвежца только прошлым летом. Впрочем, «Реал» надеется провернуть сделку и заполучить топ-форварда на замену Кариму Бензема.

Смолов не променял футбол на кино

Форвард «Динамо» Фёдор Смолов мог стать звездой телесериала. На днях появилась информация о том, что футболист получал приглашение на кинопробы. Он мог сыграть российскую версию Серкана Болата в адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Впрочем, Смолов не променял футбол на кино. Съёмки требовали полной занятости, а пробы нужно было пройти во время зимних сборов. Футболист отказался.

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Зидан определился с клубом

Похоже, Зинедин Зидан в обозримом будущем вернётся к тренерской работе после двухлетнего перерыва. Всё идёт к тому, что легендарный француз возглавит «ПСЖ». Гранд Лиги 1 наверняка попрощается с Кристофом Галтье по завершению сезона. Специалист не решил основную задачу – из Лиги чемпионов парижане снова вылетели уже в 1/8 финала. По слухам, «ПСЖ» нацелился на Зидана, и 50-летнему французу интересна эта работа. Ждём Зинедина на «Парк де Пренс».

Слухи собирал Александр Тихий.