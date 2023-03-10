Божович оценил шансы «Спартака» в борьбе с «Зенитом»

Известный сербский специалист Миодраг Божович высказался касательно результатов московского «Спартака» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. По его мнению, «красно-белым» не удастся опередить петербургский «Зенит».

«Перед каждым сезоном «Спартак» считают одним из главных конкурентов «Зенита». Болельщики об этом говорят каждый год... Но я не верю, что они будут лучше «Зенита», - приводит слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

После 18 туров нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 37 баллов и отстает от лидирующего «Зенита» на восемь пунктов.