Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не видит проблем в желании бывшего игрока «Спартака» Ари стать депутатом Госдумы.

«Он гражданин России, пусть выиграет выборы и станет депутатом. В чём проблема?

В России много спортсменов, которые хотят в Госдуму? Это проблема не спортсменов, а их избирателей ведь. Если их выберут, значит, будет депутатом. Либо по партийным спискам, либо по одномандатным округам. Вообще без проблем. 50/50 - или будет депутатом, или не будет», — сказал Губерниев.

Ранее Ари в интервью Sport24 признался в том, что его в Бразилии называют депутатом. Это связано с тем, что бывший футболист занимается благими делами в своём районе.