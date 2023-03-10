Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев – о желании Ари стать депутатом: «Он гражданин России, пусть выиграет выборы» эксклюзив

10 Марта 2023 • 16:30 Комментировать

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не видит проблем в желании бывшего игрока «Спартака» Ари стать депутатом Госдумы.

«Он гражданин России, пусть выиграет выборы и станет депутатом. В чём проблема?

В России много спортсменов, которые хотят в Госдуму? Это проблема не спортсменов, а их избирателей ведь. Если их выберут, значит, будет депутатом. Либо по партийным спискам, либо по одномандатным округам. Вообще без проблем. 50/50 - или будет депутатом, или не будет», — сказал Губерниев.

Ранее Ари в интервью Sport24 признался в том, что его в Бразилии называют депутатом. Это связано с тем, что бывший футболист занимается благими делами в своём районе.


Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ари Дмитрий Губерниев РПЛ депутаты
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.03.23 в 19:00
Сочи Сочи
Оренбург Оренбург
1.87 3.95 4.00
Видео
11.03.23 в 14:00
Торпедо Москва Торпедо Москва
Урал Урал
3.45 3.50 2.15
Видео
11.03.23 в 16:30
Спартак Москва Спартак Москва
Факел Факел
1.41 5.00 7.60
Видео
11.03.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.12 3.70 3.35
Видео
11.03.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Динамо Москва Динамо Москва
2.75 3.60 2.48
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Марта
18:08 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Промес — лучший игрок Премьер-лиги, он проводит отличный сезон»
18:05 · Россия. Премьер-лига
Силкин не смог назвать фаворита матча «Краснодар» - «Динамо»
17:56 · Россия. Премьер-лига
Масалитин поделился своими ожиданиями от матча ЦСКА — «Крылья Советов»
17:48 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» не готово бороться за топ-3 в РПЛ» — Силкин
17:35 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Чем больше российских футболистов будет играть в Европе, тем лучше будет для сборной России»
17:34 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой высказался о «Химках»
17:25 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Думаю, «Спартак» порвёт «Факел»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Уровень нашего футбола очень сильно упал»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили оценил шансы «Локомотива» в матче с «Ахматом»
17:07 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Уверен, что Дзюба станет важным игроком в матче с «Ахматом»
17:06 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Спартак» должен разорвать «Факел»
15:49 · Россия. Премьер-лига
​Дасаев и Акинфеев попали в рейтинг лучших вратарей мира
15:41 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «В «Спартаке» легионеры ниже уровнем, чем в «Зените»
15:30 · Россия. Премьер-лига
В «Бешикташе» высказались о возможном подписании Баринова летом
15:19 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Не доверил бы Гогниеву даже убирать за животными в зоопарке или цирке»
Все новости
Рекомендуем