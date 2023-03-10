Колосков выбрал клуб для Миранчука

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением касательно будущего полузащитника Алексея Миранчука, выступающего на правах аренды за «Торино».

«Миранчук начал стабильно играть в Италии. Сейчас не стоит менять команду, надо провести там еще как минимум один полный сезон, а потом уже смотреть. Миранчуку надо оставаться в «Торино», - передает слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, что полноценный контракт Алексея принадлежит «Аталанте».

В нынешнем сезоне чемпионата России Миранчук провел 19 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.