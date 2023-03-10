Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выступление «Краснодара» в начале 2023 года и оценил дальнейшие перспективы «быков».

- Ещё раз обращаюсь к людям, которые сегодня хотят, чтобы сразу курочка несла золотые яйца. Почему-то, когда в Россию приезжали никчёмные тренеры из Германии, Италии – вся эта шушера, наши журналисты их боготворили. Сейчас приехал достаточно серьёзный тренер в «Краснодар». Я вам повторяю: результат у Ивич будет. То, что сыграли в последнем матче 2:2, это не показатель. «Торпедо» воспользовалось двумя случаями, а у «Краснодара» было пять-семь моментов, которые он не использовал. Уже сегодня пытаются писать, что пока не стоит вопрос о снятии Ивича. А они кто такие вообще, что будут решать за Галицкого?

Я понимаю, почему так. Когда Галицкий принимал здесь гостей из Москвы, когда они ели и пили за его счёт, гуляли, отдыхали, они писали хорошие вещи. Рассказывали, какой сильный тренер Мусаев, ещё кто-то, как всё здорово у Галицкого. А потом, как перестали их принимать здесь на халяву, извините за выражение, так всё кончилось, и вдруг стал для них плохой Галицкий. То есть всё, что он делает, плохо? Сегодня у Галицкого разве всё плохо? У него есть достаточно серьёзная команда с хорошим тренером. Условия, для того чтобы играть, у них есть, состав нормальный. Три матча – это же не показатель. Когда доиграют весенний отрезок, тогда и будет видно, кто из приобретений пришёлся ко двору, а кто – нет. Но так поливать грязью тренера, которого вы не знаете…

Ещё раз говорю: надо немножко какую-то совесть иметь. Я же отсюда, и я знаю, как они сюда приезжали, писали. Как они здесь жили, у Галицкого брали интервью практически каждую неделю. А сейчас что-то ничего не говорят про «Динамо», но мы же видим, что у «Динамо» провально всё идёт. Или кто-то скажет, что нет? Я считаю, что провально. На сегодняшний день игра при Йокановиче, я думаю, абсолютно не устраивает ни динамовских болельщиков, ни руководителей клуба, никого. Даже, наверно, самого тренера не устраивает, но никто ничего не говорит про это. Зато все рассказывают, что Захарян уже завтра или послезавтра перейдёт в «Челси». Цирк какой-то.

Да, результат на табло, но реализуй «Краснодар» в первом тайме где-то три из тех четырёх-пяти моментов, которые у них были, где бы тогда было «Торпедо»? Поэтому не надо кричать. Всё нормально в «Краснодаре». Видно будет к лету, правильно комплектовалась команда зимой или нет. А насчёт тренера – я говорю, что правильно его взяли. Если ему дадут спокойно работать, всё у него получится. Я не имею в виду журналистов, поскольку Ивич настолько крепкий человек, что его журналисты не сломают. Главное, чтобы ему доверял Галицкий, чтобы он не слушал журналистов, которые поют все эти песни. Думаю, он слушать их и не будет. Тогда в новом сезоне, я вам говорю, будет результат очень даже приличный у «Краснодара».